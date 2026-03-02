İran'ın saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 4'e çıktı

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde, dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti.

Saldırılarda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini ile üst düzey yetkililer de öldürüldü.

İRAN KÖRFEZ ÜLKELERİNDEKİ ABD ÜSLERİNİ VURDU

Ardından İran'dan karşılık gecikmedi.

Misilleme saldırıları gerçekleştiren İran, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü vurdu.

ABD TARAFINDA 3 ASKER ÖLMÜŞTÜ

Çatışmalarda ABD tarafından da kayıplar verildi.

3 ABD askeri yaşamını yitirmişti, ancak ağır yaralı bir ABD askerinin daha kurtarılamadığı öğrenildi.

ÖLEN ABD'Lİ ASKER SAYISI 4'E YÜKSELDİ

ABD Merkez Kuvvetleri, İran'ın ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askerinin de öldüğünü, böylece ölen askerlerinin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.