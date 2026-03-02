Tanju Özcan adliyeye sevk edildi

Bolu'da Tanju Özcan gözaltında...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç ve Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

13 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.