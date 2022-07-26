ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un resmi Twitter hesabından, taziye mesajı paylaştığı Suriye'de öldürülen PKK'lı teröristin itirafları ortaya çıktı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Cuma günü düzenlenen operasyonda, 3 PKK/YPG'li kadın terörist etkisiz hale getirildi.

ABD'den teröriste taziye mesajı

Operasyonun ardından ABD'den skandal bir paylaşım geldi. ABD Merkez Komutanlığı, teröristler için taziye mesajı yayınladı. Tepki çeken paylaşımda, teröristlere yönelik "kritik savaşçılardı" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin taziye mesajı yayınladığı teröristin itirafları - VİDEO

Teröristin itirafları ortaya çıktı

TRT Haber'in aktardığına göre; PKK’nın Suriye kolu SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Jiyan Efrin kod adlı Salwa Yusuf da etkisiz hale getirilen teröristler arasındaydı. Kadın teröristin, Türkiye'ye karşı yürütülen eylemlerle ilgili itirafları ortaya çıktı.

Afrin doğumlu Salwa Yusuf, PKK kamplarında saldırılar için eğitim aldığını söyledi.

"Karakollara baskın yaptık, şehirlerde eylem yaptık"

Salwa Yusuf'un, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde rol oynadığı, iç savaş ile birlikte yeniden Suriye'ye geçtiği belirlendi. Kadın terörist, karakollara baskınlar düzenlediklerini de itiraf etti:

"Silah olmadan dağda yaşayamazdın yani düşman rahat bırakmazdı Türk Devleti. O kampa ilk gittiğimde 70-75 arkadaşdık ve her biri bir yerden gelmişti. Bir ülkeden gelmiş, dil lehçesi de farklıydı. Bir karakolu düşürdüğümüz zaman bayağı cephane alırdık, silah da alırdık kim cephane istese karakolu düşürmeleri gerekiyordu ki ondan alırlardı. Köylere inerken bile sanki bir eyleme gidecek şekilde kendimizi hazırlıyorduk. Birkaç kere öyle çatışmalar da olmuştu köyün içinde."





"Suriye'de kız çocuklarını örgüte katmak için çalıştık"

İtiraflar, terör örgütünün çocukları nasıl kullandığını da kanıtlar nitelikte. Terörist Salwa Yusuf, 12-16 yaş arası kız çocuklarını örgüte katmak için faaliyet yürüttüklerini söyledi. Çocukları ailelerinden koparmak için ev ev dolaştıklarını belirtti.

ABD, Suriye'de DEAŞ bahanesi ile terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyi sürdürüyor.

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