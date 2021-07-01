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    Abdulhamit Gül: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu hakkında açıklama yaptı.
    • DHA
    • 01.07.2021 - 20:24
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    Abdulhamit Gül: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım

    Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'nu değerlendirdi.

    Kanun teklifinin, hayvanları mal olarak değil can olarak gördüğünü belirten Bakan Gül, şu açıklamada bulundu:

    "CAN DOSTLARIMIZIN DAHA KORUNAKLI BİR DÜNYADA YAŞAMASINA VESİLE OLSUN"

    "Hayvanları mal değil can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun."

    Abdulhamit Gül: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım #1

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