Abdulhamit Gül: Türk yargısı, darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan 'Akıncı Üssü' davasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen kararlarla ilgili açıklama yaptı.

"DARBECİ HAİNLERDEN HESAP SORULUYOR"

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Abdulhamit Gül, şu ifadelere yer verdi:

"Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum."