Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 5G abone sayısı 29 milyonu aştı

Türkiye, 5G teknolojisiyle tanıştı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya’da düzenlenen Türk Telekom 2026 İş Ortakları Toplantısı’nda konuştu.

ULAŞIM VİZYONUNU PAYLAŞTI

Bakan Uraloğlu, 205 iş ortağı ve bin 600’ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen bu buluşmanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bilişim ve haberleşme sektörünün, bugünün dünyasının en stratejik ve vazgeçilmez alanlarından biri olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Ekonomik büyümeden istihdama, küresel rekabet gücünden milli güvenliğe kadar her alanda belirleyici rol oynamaktadır. Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yüksek hızlı bağlantı gibi teknolojiler, ülkelerin kalkınma hızını doğrudan etkilemekte; yenilikçiliği ve verimliliği zirveye taşımaktadır." dedi.

"KÜRESEL OYUNCU OLMA YOLUNDA KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve data ulaşımındaki iddialarını her geçen gün artırdıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu, AK Parti hükümetlerimizin kararlılığı ve Türk Telekom gibi uzman kurumlarımızın inançlı çalışmalarıyla dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Türk Telekom’un, 1840 yılında kurulan Posta Nezareti’ne dayanan köklü tarihiyle Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan güzide bir kuruluş olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yıllar içinde kendini sürekli yenileyerek haberleşme ve iletişim hizmetlerinde güçlü bir marka haline gelmiştir. Türkiye’nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamına yayılan ofis ve bayi ağı, Türk Telekom’un ülkemizin her köşesine eşit ve kesintisiz hizmet ulaştırma gücünün en somut göstergesidir. Bu güçlü saha varlığınız sayesinde en hızlı iletişim altyapımızı ve en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturuyor, ülkemizin dijital geleceğini birlikte inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli kilometre taşlarını geride bıraktıklarını da kaydetti.

29 MİLYONU AŞAN 5G ABONESİ

Uraloğlu, 5G’ye geçişlerini, 31 Mart 2026’da Cumhurbaşkanı Erdoğan teşrifleriyle ‘5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni’ ile resmen ilan ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden yaklaşık 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. 10 gün içerisinde yaklaşık 8 milyon yeni 5G abonesi daha bu teknoloji ile tanışarak 29 milyonu aştı. Ülkemizdeki 5G uyumlu cihaz sayısının yaklaşık 32 milyon olduğunu düşündüğümüzde, 29 milyonu aşan abone sayımızla şimdiden yüzde 90’ın üzerinde muazzam bir penetrasyon oranına ulaştık.

Söz konusu rakamların dikkat çekici ve gurur verici olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Çünkü bu durum, vatandaşlarımızın 5G teknolojisini olağanüstü hızlı ve yüksek bir oranda benimsediğini açıkça göstermektedir. Neredeyse her 10 adet 5G uyumlu cihazdan 9’u 5G hizmetini kullanır duruma geldi." diye konuştu.

Uraloğlu, zaman içerisinde yeni 5G uyumlu mobil telefon, tablet ve diğer cihazların sayısı arttıkça bu penetrasyon oranımız ve abone istatistiklerimiz de önemli ölçüde artmaya devam edeceğini kaydetti. İki yıl içerisinde de 5G hizmetlerini Türkiye’nin her noktasına eriştireceklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE, 39 AVRUPA'DA EN ÇOK HANEYE FİBER ALTYAPISI ULAŞTIRAN İLK 3 ÜLKE ARASINDA"

Uraloğlu, 5G’ye geçişte en kritik unsurlardan birinin de güçlü fiber altyapı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda 2002 yılında yaklaşık 81 bin kilometre olan fiber optik ağ uzunluğumuzu 8 kattan fazla arttırarak 657 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaştırdık." bilgisini paylaştı.

Türk Telekom’un da bu alanda öncü rol üstlenerek büyük başarılara imza attığına dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

2019’dan bu yana 231 bin km yeni fiber döşedi ve 12,3 milyon haneye fiber erişimi sağladı. 2025 yılı sonu itibarıyla Türk Telekom’un ülke çapındaki fiber ağ uzunluğu 535 bin kilometreye, fiber hane kapsaması ise 34 milyonun üzerine ulaştı. Bu istatistiklerle birlikte Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer almakta, fiber abone sayısında ise 4. Sırada bulunmaktadır. Ayrıca Türk Telekom, fiberdeki gücünü mobile taşıma konusunda önemli bir adım atmış; 2024 itibarıyla LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 61’ini fiberle bağlı konuma getirmiştir. Bu oran, mevcut dünya ortalamasının ve Avrupa’nın 2028 için hedeflediği yüzde 53’ün dahi üzerindedir.

"MOBİL ÖZEL ŞEBEKELERDE MİLLİ BİLEŞENLERİ ZORUNLU KILDIK"

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un rekabetiyle 16 Ekim 2025’te gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, "5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60’a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30’a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik. Mobil özel şebekelerde milli bileşenleri zorunlu kıldık." şeklinde konuştu.

Türk Telekom’un da ihalede mobil stratejisiyle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör olarak stratejik bir başarı gösterdiğini söyleyen Uraloğlu, 5G teknolojilerinde yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak ele aldıklarını söyledi.

Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Teknolojinin sadece tüketildiği değil, yerli ve milli imkânlarla üretildiği bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda iştirakleri ve milli iş ortaklarıyla stratejik iş birliklerine imza atan Türk Telekom; iştiraki Argela ve i2i Systems , Plan-S, Qubitrium gibi milli iş ortaklarımızla yenilikçi çözümler geliştirerek; GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde bu çözümleri dünya sahnesine taşıdı.

"ÜLKEMİZ, 5G TEKNOLOJİSİNDE ÇÖZÜM ÜRETİCİSİ KONUMUNA DA HIZLA YÜKSELMEKTEDİR"

Uraloğlu, mart ayında İstanbul’da açılışını gerçekleştirdikleri Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin, 5G odağıyla tasarlanan 600 metrekarelik yenilikçi bir alan olarak önemli bir rol üstlendiğinin de altını çizdi.

Uraloğlu, "Akıllı üretim, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik, dijital ikiz, hologram, IoT, VR deneyimleri ve LEO uydu sistemleri gibi uygulamalarla 5G’nin sunduğu yüksek hız, ultra düşük gecikme ve ileri bağlantı kabiliyetlerini somut şekilde deneyimleme imkânı sunuyor. Türk Telekom’un bu öncü çalışmaları sayesinde ülkemiz, 5G teknolojisinde sadece kullanıcı değil, aynı zamanda çözüm üreticisi ve ihracatçısı konumuna da hızla yükselmektedir." dedi.

Söz konusu entegrasyon ve iş birlikleri neticesinde Türk Telekom’un, sadece altyapı sağlayan bir operatör olmanın ötesine geçerek, Türkiye’nin dijital egemenliğine ve teknolojik bağımsızlığına doğrudan katkı sağlayan stratejik bir güç haline geldiğini söyledi.

"TEKNOLOJİYLE BÜYÜYEN, 5G İLE YARINLARA KOŞAN BİR TÜRKİYE"

Uraloğlu, toplantı kapsamında ise Türk Telekom’un 2025 yılı iş sonuçları, altyapı yatırımları, 2026 vizyonu ve 5G ile dijital dönüşüm gündeminin paylaşılacağını ifade etti.

Uraloğlu, "Türk Telekom siz değerli iş ortakları ile birlikte omuz omuza vererek, ülkemizin her karış toprağında en ileri teknolojileri üretip, en kaliteli hizmeti sunma irademizi bir adım daha ileriye taşıyacak. Çünkü biz biliyoruz ki; güçlü altyapı, güçlü ekonomi; güçlü dijital dönüşüm ise güçlü Türkiye demektir. Kimsenin şüphesi olmasın ki teknolojiyle büyüyen, dijitalle güçlenen, 5G ile yarınlara koşan bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız." açıklamasında bulundu.