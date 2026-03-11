Abdulkadir Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sürerken Türkiye, gerekli tüm tedbirleri de aldı.

Bu kapsamda da bazı ülkelere yönelik uçuşlar durduruldu.

Uçuşlar durdurulurken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından da bölgedeki Türk gemilerine dair durum merak ediliyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şöyle dedi;

"HAVA TRAFİĞİNDE RİSK VAR"

"Savaşın süreci uzadıkça, süreler de uzatılıyor. Hava trafiğinde ciddi risk var. O riskin yönetilmesi lazım.

Özellikle Suriye, Irak, İran ve İsrail'in hava sahaları kapalı durumda. Diğer ülkelerde de yer yer kapanıyor ya da günlük olarak belli bölgeler açık. Belli bölgeler kapalı.

"SEFERLER DEVAM EDİYOR"

Bizim bütün gayretimiz Umman'da ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine kara yolu ile gidip gerek Türk vatandaşları gerek yabancı vatandaşları İstanbul'a İstanbul üzerinden de dünyaya gitmeleri noktasında ilgili ülkelerle anlaştık.

Seferler devam ediyor. Önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim. Kara yolu noktasında bir sıkıntı yok.

İran, Suriye, Irak noktasında bir sıkıntı yok. Geçişler devam ediyor. İran'da kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın uçakları var. Onların ekiplerini getirdik. Bir problem yok, savaşın seyrine göre uçakların alınması da söz konusu olacak.

"15 TANE TÜRK SAHİPLİ GEMİ VAR"

Hürmüz Boğazı'nda 15 tane Türk sahipli gemi var; Türk bayraklı değil, Türk sahipli gemi var. Onlarla irtibat halindeyiz. Onlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var.

Onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok. Biz yakından takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da çıkarmış olacağız."