Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken bayram hazırlıkları da başladı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi emeklilere verdi.

"EMEKLİ MAAŞI 14 MART'TA YATACAK"

Bayramı sevdikleriyle geçirmek için hazırlıklarını yapan emeklilerin beklediği haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurarak şunları söyledi:

"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplarına yatırıyoruz. Emekli maaşlarını da 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum."

"4 BİN LİRALIK İKRAMİYE İÇİN 150 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILACAK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifini açıklayarak, emeklilere bayram ikramiyeleri için 150 milyar liranın, SGK'ya aktarılacağını söylemişti.

Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

17 milyon 700 civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için 150 milyar TL'lik kaynak aktarılacak.



Bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak, 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor.

"BÜTÇE DİSİPLİNİNE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok. Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor.



Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN SÜRECİ:

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında, emeklilere ödenmeye başladı.

İlk ödeme tutarı bin TL olarak belirlendi ve yılda iki kez verildi.

YIL YIL BAYRAM İKRAMİYESİ

2018-2020: 1.000 TL

2021-2022: 1.100 TL

2023: 2 bin TL

2024: 3 bin TL

2025: 4 bin TL

KİMLER YARARLANACAK?

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri,

- Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar,

- Sürekli iş göremezlik geliri sahipleri,

- Dul ve yetimler (hisse oranında),

- 65 yaş aylığı alanlar,

- Şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri.