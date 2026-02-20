Abdulkadir Uraloğlu Hatay'da: Ulaşım ağı genişliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarını Hatay'da sürdürüyor.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'ne dair detayları Hatay'da kameralar karşısında anlatan Abdulkadir Uraloğlu, "Bölgede hızlı, kesintisiz ve konforlu ulaşım hizmeti sağlayacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti;

"20 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 3 ADET TÜNEL İNŞA ETTİK"

"Karadeniz'in incisi olan Hatay, limanları, sanayisi ve tarımlarıyla ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynamaktadır.

Ancak Amanos Dağları'nın oluşturduğu coğrafi engel İskenderun Limanı'nı orta koridora ve Güneydoğu Anadolu'ya etkin şekilde bağlamamızı zorlaştırıyor.

Bu engeli aşmak için Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında Amanos Dağları'nın altında yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 3 adet tünel inşa ediyoruz.

"PROJEMİZ İÇİN YURT DIŞI KREDİ FİNANMASINI DA SAĞLADIK"

19,5 kilometre uzunluğundaki demir yolu tüneli ve yaklaşık 19,2 kilometre uzunluğundaki iki gidiş iki geliş otoyol tüneli. Projemiz için 1,55 milyar euro yurt dışı kredi finansmanını da sağladık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının ardından kısa sürede yer temini yaparak, çalışmalarımızı da gördüğünüz gibi tamamladık. Artık tünel kazı ve inşa çalışmalarımıza da başlıyoruz.

GÜZERGAHLAR KISALACAK

Toplamda 3 farklı tüpten oluşan bu tünellerle demiryolu hattının toplam uzunluğu 55 kilometre, otoyol hattının uzunluğu ise 25 kilometre olarak belirledik. Projemiz iki etaptan oluşacak ve ilk etap Hassa Kavşağı'ndan sona erecektir.

Kara yolu bağlantısı için Toprakkale İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak, dört yol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek, Hassa üzerinden Kırıkhan Nurdağı arasına mevcut kara yolu ile birleşeceğiz. Payas-Hassa Yol Başı arasına yapılacak demir yolu hattıyla da Hatay- İskenderun, Gaziantep ve Hassa lojistik alanına daha kısa yoldan bağlanacağız. Bu projenin gerçekleşmesiyle de 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38,3 kilometre, yine 77,3 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15,27 kilometre, 121 kilometre olan Osmaniye-Nurdağı-Dörtyol güzergahı 20,60 kilometre, 78,8 kilometre olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahı 53,4 kilometre, 84 kilometre olan Payas-Fevzi Paşa arasındaki demiryolu güzergahı ise 29,6 kilometre kısalacak.

Bu stratejik projemiz sayesinde hem demir yolu hem de kara yolu güzergahlarında toplamda 150 kilometre kısalma sağlayarak çok büyük oranda zaman ve yakıt tasarrufunun yanı sıra lojistik maliyetlerini de azaltmış olacağız.

"KONFORLU, KESİNTİSİZ ULAŞIM"

Bölgedeki sanayi ve ticaret hacmini katlayarak, İskenderun Limanı'nın Güneydoğu Anadolu ve komşu ülkeleri vazgeçilmezi haline getireceğiz. Bölgede çok daha hızlı, konforlu, kesintisiz ulaşım hizmeti sağlayacağız.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki sanayi bölgelerinin Suriye, Irak gibi komşu ülkelerle ticaretinde İskenderun Limanı'nın önemini artırarak, bölgedeki ticaret hacmini de yükseltmiş olacağız.

"BÖLGENİN ERİŞİM KAPASİTESİ ARTACAK"

İskenderun Körfezi'ndeki mevcut limanların Amanos Dağları'na yakınlığı nedeniyle depolama ve lojistik alanları maalesef yetersiz kalıyordu.

Bu ihtiyaçları Hassa bölgesindeki uygun alanlardan karşılayarak ekonomik hayatı canlandıracağız.

Yine bu projemizle olası depremlere karşı dirençli kara yolu ve demiryolu altyapısı kurarak, bölgenin afet durumlarında kesintisiz erişim kapasitesini de artıracağız."