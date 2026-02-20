Mehmetçik, Ramazan'ın ilk iftarını görevi başında yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'in Ramazan ayının ilk iftarını yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte görev başındaki Mehmetçiklerin ilk iftarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
YURT İÇİNDE VE SINIR ÖTESİNDE İFTAR
Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan görüntülerde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve sınır ötesi görev alanlarında bulunan askerlerin iftar sofralarında bir araya geldiği anlar yer aldı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Tüm İslam âleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimiz de ilk iftarlarını yaptı. Allah kabul etsin. Mehmetçik'in ve milletimizin sofrası her daim bereketli olsun.
GÖREV BAŞINDA RAMAZAN
Zorlu hava ve arazi şartlarında görev yapan askerlerin, mesai aralarında iftar yaptığı görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.