Mehmetçik, Ramazan'ın ilk iftarını görevi başında yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte görev başındaki Mehmetçiklerin ilk iftarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

YURT İÇİNDE VE SINIR ÖTESİNDE İFTAR

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan görüntülerde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve sınır ötesi görev alanlarında bulunan askerlerin iftar sofralarında bir araya geldiği anlar yer aldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Tüm İslam âleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimiz de ilk iftarlarını yaptı. Allah kabul etsin. Mehmetçik'in ve milletimizin sofrası her daim bereketli olsun.