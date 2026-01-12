Abdulkadir Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmalarını anlattı.
- Bakanlık, 12.866 makine ve 13.607 personel ile 24 saat esasına göre çalışıyor.
- Trafik güvenliği için yolların bazı bölgelerde kapalı tutulduğunu belirtti.
Sıcaklıkların düşmesiyle kar yüzünü gösterdi..
Özellikle yurdun bazı bölgelerinde görülen yoğun kar yağışı, trafiği de olumsuz etkiliyor.
Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
"13 BİN PERSONEL İLE 7/24 KAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ"
Bakanlık olarak karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat temeline dayanarak kesintisiz devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, rakam verdi:
Her kış mevsiminde olduğu gibi Karayolları Genel Müdürlüğümüz kar ve buzlanma çalışmalarına devam ediyor.
Yurt genelinde 68.500 kilometre yol ağında vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için kullanılmak üzere;
757 bin ton tuz,
453 bin metreküp tuz agregası
12 bin ton kimyasal buz çözücü tuz çözeltisi
457 karla mücadele merkezimizden 12 bin 866 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile 7/24 çalışma esasına göre kar ve buzla çalışmalarını sürdürüyor.
KAR VE TİPİ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR
Kar ve tipi nedeniyle bazı bölgelerde güvenlik amaçlı kapalı tutulan yolların da olduğunu belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Soğuk hava dalgasıyla ülkemizin genelinde görülen kar yağışından kaynaklı yaşanan aksamaları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içerisindeyiz.
Özellikle şu anda Sivas, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Muş ve Bingöl illerimizde yoğun kar yağışı olduğunu görüyoruz. Hem sahadan arkadaşlarımızdan hem de kameralardan anlık olarak tüm süreci yakından takip ediyoruz.
Ana arter olmayan il yollarımız dışında kapalı kesimimizin olmadığını genel olarak söyleyebilirim. Yağış ve tipi şiddetini azalttığında kapattığımız yolları da trafiğe açacağız.
Kahramanmaraş-Göksun yolu,
Malatya- Arapgir
Bingöl-Karlıova
tüm taşıtların kullanımına kapatılmıştır.
Tipi zamanlarında kar mücadelesi yapılamıyoruz, yol kapanıyor. Orada bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için kapatıyoruz.
Ağır taşıt, çekici, römork vs takılı araçların olduğu kesimlerde aldığımız tedbirlere baktığımızda;
Kayseri-Pınarbaşı yolu
Tunceli-Pülümür yolu
Genç Lice yolu
Erzincan yolu, Bingöl yollarımız ağır taşıt trafiğine kapalıdır, tamamen önlem amaçlı.