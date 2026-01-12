Abdulkadir Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

Sıcaklıkların düşmesiyle kar yüzünü gösterdi..

Özellikle yurdun bazı bölgelerinde görülen yoğun kar yağışı, trafiği de olumsuz etkiliyor.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"13 BİN PERSONEL İLE 7/24 KAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlık olarak karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat temeline dayanarak kesintisiz devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, rakam verdi:

Her kış mevsiminde olduğu gibi Karayolları Genel Müdürlüğümüz kar ve buzlanma çalışmalarına devam ediyor.



Yurt genelinde 68.500 kilometre yol ağında vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için kullanılmak üzere;



757 bin ton tuz,

453 bin metreküp tuz agregası

12 bin ton kimyasal buz çözücü tuz çözeltisi



457 karla mücadele merkezimizden 12 bin 866 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile 7/24 çalışma esasına göre kar ve buzla çalışmalarını sürdürüyor.

KAR VE TİPİ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Kar ve tipi nedeniyle bazı bölgelerde güvenlik amaçlı kapalı tutulan yolların da olduğunu belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: