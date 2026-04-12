Abdullah Özdemir'den Netanyahu'ya: Suçluluk psikolojisinin dışavurumudur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X'te bulunan hesabından bir paylaşımda bulundu.

Netanyahu bu paylaşımında İsrail'in İran ve vekil güçlerine yönelik savaşa devam edeceklerini belirtti.

Netanyahu paylaşımının devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah bir yalanı dile getirerek, "Kürt vatandaşlarının katledildiği" iddiasında bulundu.

SİYASİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Netanyahu'nun açıklamalarda Türk kamuoyunda büyük bir tepki toplarken siyasilerden ardı ardında açıklamalar geldi.

Bu açıklamalardan biri de AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi.

"SUÇLULUK PSİKOLOJİSİN DIŞAVURUMU"

Açıklamaları kirli bir algı operasyonu olarak değerlendiren Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

Terör devleti İsrail’den Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen mesnetsiz ithamlar, sahada işledikleri suçların üzerini örtmeye ve uluslararası kamuoyunun dikkatini dağıtmaya dönük kirli bir algı operasyonundan ibarettir.



Soykırımcı Netanyahu yönetiminin kullandığı bu pervasız ve saldırgan dil, yalnızca siyasi bir üslup sorunu değil; aynı zamanda tükenmiş bir meşruiyetin ve derinleşen bir suçluluk psikolojisinin dışavurumudur.

"HER GİRİŞİM GERÇEĞİ DAHA GÖRÜNÜR KILAR"

Hedef saptırma açıklamalarına kulak asmayacaklarını vurgulayan Özdemir, "Bugün İsrail’in dünya kamuoyunda karşı karşıya olduğu tablo, inkâr edilemeyen gerçeklerin ve küresel vicdanda büyüyen öfkenin kaçınılmaz sonucudur.

Hakikati bastırmaya yönelik her girişim, gerçeği daha da görünür kılar; yükselen her saldırgan söylem ise işlenen suçların ağırlığını daha da artırır.

Türkiye ise dün olduğu gibi bugün de; hakkın, hukukun ve insan onurunun yanında dimdik durmaktadır. Bu duruş, konjonktürel bir tercih değil; köklü bir medeniyet iddiasının ve güçlü bir devlet aklının sarsılmaz tezahürüdür." dedi.