Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül'ün adaylık ihtimaline tepki

Abdüllatif Şener, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili sorulan soruya, "Hiç mücadele etmemiş, hiç risk üstlenmemiş, hep hazır kurulu sofraya oturmuş biri aday olmamalı." yanıtını verdi.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefette Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar sürüyor.

En yakın aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın adı geçse de Abdullah Gül'ün de nabız yokladığı biliniyor.

Öyle ki Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi de Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor.

Konuya ilişkin açıklamalar sürerken, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, adaylık için ismi geçen Abdullah Gül hakkında yorum yaptı.

"Hiç mücadele etmemiş, risk almamış birinin adaylığını tercih etmem"

Şener, kendisine yöneltilen ''Abdullah Gül masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?'' sorusuna cevap verdi.

Şener soruya, ''Hiç mücadele etmemiş, hiç risk üstlenmemiş, hep hazır kurulu sofraya oturmuş, birilerinin biriktirdiği sonuçların nimetlerini devşirmiş çok sayıda isim vardır. Böyle isimlerin aday olmasını önümüzdeki zor süreçte tercih etmem'' açıklamasında bulundu.

"Mücadele etmiş insanları aramak lazım"

Sözlerinin devamında Şener, ''İsterim ki risk alan, mücadele eden isimler olsun. Altılı masada bulunan isimlerin hepsinde bu vardır. Genel başkanımız yirmi dört saat koşturuyor. Meral hanım için aynı şeyi söyleyebilirim. Hiçbir mücadele etmemiş, bir mücadeleye girmemiş, bir riske girmemiş, bu tip isimlerin masaya koyulup hadi, bu ismi Cumhurbaşkanı yapalım denilmesinden öte mücadele etmiş insanları aramak lazım'' ifadelerini kullandı.