Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, belediyelere rüşvet karşılığında ihale yönlendirme iddiaları araştırılıyor.

Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerden Adana ve Adıyaman Belediyesi'ne operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan belediye başkanlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TUTDERE'YE EV HAPSİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme Tutdere için ev hapsi kararı verildi.

13 KİŞİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karalar ve Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından çevik kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.