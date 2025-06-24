Abu Dabi'de Türk Mutfağı Haftası: En sevilen yemekler yapıldı

Abu Dabi'de Türk mutfağından esintiler...

Her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Abu Dabi'de de etkinlikler yapıldı.

Bunların en dikkati çekeni ise mutfakta pişirilen birbirinden lezzetli Türk yemekleri oldu.

HÜNKARBEĞENDİ VE SÜTLAÇ YAPILDI

Türkiye Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türk Mutfağı Haftası kapsamında büyükelçiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki misafirlerle bir araya gelerek hünkarbeğendi ve sütlaç yaptı.

Oldukça sempatik anların ortaya çıktığı o anları Göktaş, Instagram hesabından yayınladı.

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