Adalet Bakanı kadın cinayetleri ile ilgili net konuştu: Terördür

Pandemi toplantısı çıkışında önemli açıklamalar yapan Bakan Abdulhamit Gül, "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız." dedi.

Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kentteki pandemi kurulu toplantısına başkanlık etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Gül, pandemi süreci, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi ve Gaziantep'te geçtiğimiz hafta bir binanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen olayı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“TERÖR EYLEMİDİR”

Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmayacağını söyleyen Bakan Gül, kadına yönelik şiddetin bir terör eylemi olduğunu söyledi. Adalet Bakanı, “Duygu Delen olayı hepimizin yüreğini parçalayan bir hadisedir. Bugün aileye taziye ziyaretinde bulundum. Bir baba, bir vatandaş olarak şunu söylemek isterim ki, kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Hepimiz bu eylemlere karşı mücadele etmeliyiz. Bu mücadeleyi yaparken siyasi düşünceden, mevki ve makamdan öte bir yaklaşım içinde olmak gerekiyor. Asıl olan insan onuru, kadın onuru her şeyin üstündedir. Bu mücadeleyi verirken bu hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor.” dedi.

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“KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SIFIR TOLERANS”

Kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşılması gerektiğini dile getiren Bakan Gül, “Kadına yönelik şiddetin asla hiçbir toleransa yer verilmemesi gerekiyor. Küçük olayların, büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Bu konu tedbirsiz, özensiz davranılacak bir konu değildir. Her türlü şiddet önemsenmeli, sıklıkla takip edilmelidir. Elbette tüm bu olaylarda yargının önünde delil dosya durumuna göre karar verilmektedir. Bizde yargı mensuplarımız ile hassasiyetle bu meselenin üstüne gideceğiz. Elbette giden canlar geri gelmiyor ama yapanın yanında kâr kalmayacak. Bir daha böyle acılar yaşamak istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.