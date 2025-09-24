Adalet Bakanı Tunç, 11 ilin baro başkanlarını kabul etti

Hukuk dünyasında önemli zirve...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Sivas ve Yozgat Barosu Başkanlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, avukatlar için yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ DÜZENLEMELERİ KONUŞTUK"

Yargının kurucu unsuru, demokrasinin temellerinden olan hak arama hürriyetinin teminatı avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

"MESLEKİ FAALİYETLERİ KOLAYLAŞTIRAN ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"