CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'İn 12 Kasım'da temel attıkları proje alanında koyunların otladığı ortaya çıktı.

2023 seçimlerine kısa süre kala siyasi partilerin saha çalışmaları hız kazandı.

Bu kapsamda muhalefet liderleri de hem şehir şehir gezerek halkın nabzını tutuyor hem de yerel yönetimlerin programlarına katılıyor.

12 Kasım'da temel attılar

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 12 Kasım'da Adana'da Çukurova Belediyesi'nin temel atma programına katıldı.

İki liderin burada katıldığı "8.5 Yılda 8'inci Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde kurdaleler kesildi, butonlara basıldı konfetiler patlatıldı.

Sanatçıların da konuk olduğu programda 14 projenin temelinin atıldığı belirtildi.

Adana'da Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'temel attığı' proje alanı koyunlara kaldı ViDEO

Proje alanında koyunlar otluyor

Programın üzerinden 20 güne yakın bir süre geçmişken söz konusu proje alanlarından biri görüntülendi.

Karavan parkı olarak projelendirilen alanda 20 gün aradan sonra koyunların otladığı görüldü.