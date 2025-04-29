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İHA

Adana’da minibüslerin toplu taşıma kart sistemine "Canlı bomba" mesajı gönderilmesi, kentte paniğe yol açtı.

Dün sabah saatlerinde, minibüslerin toplu taşıma kart sistemine bir mesaj gönderildi.

CANLI BOMBA MESAJI PANİĞE YOL AÇTI

Mesajda, "Acil durum, Tişört, eşofman, yeşil ayakkabı, beyaz şapka kırmızı, canlı bomba dikkat" ifadeleri yer aldı.

Mesajın içeriği, bazı sürücülerin ve yolcuların durumu ciddiye almasına ve paniğe yol açmasına sebep oldu.

POLİS OLAYA HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve kısa süre içinde olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, mesajın minibüs durağında çalışan 50 yaşındaki K.A. tarafından sisteme gönderildiği belirlendi.

'ŞAKA' SAVUNMASI YAPTI

K.A., gözaltına alındığında polise verdiği ifadesinde, “Arkadaşlarıma şaka yaptım.” diyerek mesajın ciddi bir amacı olmadığını savundu.

Ancak, halkı korku ve paniğe sevk etmek suçundan hakkında işlem başlatıldı.