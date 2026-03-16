İlber Ortaylı'ya veda: Kızı törende gözyaşlarını tutamadı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında İstanbul'da hayata veda etti...

1 haftadan fazladır yoğun bakımda olan ve geçtiğimiz günlerde de entübe edilen Ortaylı'nın vefatı, herkesi üzdü.

Türkiye'nin en önemli değerlerinden birisi olan Ortaylı için bugün, Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi.

TÖRENE SEVENLERİ AKIN ETTİ

Sabah erken saatlerinden itibaren ailesi, öğrenciler, akademisyenler ve sevenleri, üniversitenin Ortaköy'deki yerleşkesinde, bahçede kurulan tören alanında yerini aldı.

Tören alanına gelenlerin, uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.

Bahçeye giren sevenleri, Ortaylı için hazırlanan hatıra defterine de duygularını yazdı.

SİYASİ CAMİADAN DA İSİMLER TÖRENDEYDİ

Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

"BU KADAR SEVİLDİĞİNİ BİLMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Tören öncesi konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için." ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK GÖNDERİLMESİ İSTENMEDİ

Öte yandan aile tarafından yayımlanan duyuruda ise çiçek gönderilmemesi istendi.

Duyuruda, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmaları rica edildi.

KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tören sırasında ise kızı Tuna Ortaylı, gözyaşlarını tutamadı ve babasına şu kelimelerle veda etti;

"DAHA GÖRÜLECEK ÇOK AN VARDI"

"Odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihi görmek canımı acıttı.

Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hâlâ yaşamaya doyamamış bu adamla, babam olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı.

Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek buna hayıflanıyorum.

Umarım sizler de İlber Hoca'yı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur."

CENAZE NAMAZI FATİH CAMİİ'NDE KILINACAK

Ortaylı, ikindi vakti sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası tarihi caminin haziresine defnedilecek.