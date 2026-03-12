Yargıtay’dan emsal kira sözleşmesi kararı: Anında feshedilecek

Kira davalarında dikkat çeken emsal karar...

Yargıtay, kira sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkları etkileyecek önemli bir karar verdi.

"İSTENİLDİĞİ AN FESHEDİLEBİLİR"

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin Resmi Gazete'nin 12 Mart 2026 tarihli sayısında yayınlanan kararına göre, kira sözleşmeleri, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 331. maddesine göre, çekilmez hale gelmesi durumunda, istenildiği an feshedebilir. Fesih için kira süresinin bitmesine de gerek bulunmuyor.

Yüksek Mahkeme, Anamur'da yaşanan bir kira anlaşmazlığına ait dosyayı inceledi.

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi, 2022 yılında imzalanan kira sözleşmesini 1 yıl sonra fesheden ev sahibini haksız buldu.

BOZMA TALEBİ SONRASI YARGITAY KARARINI VERDİ

Dosyaya göre, ev sahibi, evin tahliyesi için kiracıya 3 ay süre verdi. Kiracı evi tahliye etmedi.

Ev sahibi dava açtı; Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın kira sözleşmesi sona ermeden açıldığı ve ihtiyaç sebebiyle fesih olarak ele alınması gerektiği görüşüne vararak davayı reddetti.

Dosya, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebi sonrası Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne geldi.

'ÇEKİLMEZLİK HALİ' VURGUSU

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, incelemesi sonrasında, "Herhangi bir nedenle, sürekli edinimli sözleşmeler kapsamında olan kira sözleşmesinde, taraflardan biri için çekilmezlik hali ortaya çıkmışsa, o tarafın sözleşme ile bağlı kalması beklenemez." denildi.

Kararda, şu görüşe yer verildi:

Çekilmezlik halinin varlığında, taraflardan her biri, fesih süresine uyma şartıyla, sözleşmeyi her zaman feshetme hakkını kullanabilir. Genel kural niteliğinde olan bu tür fesih hakkı, konut ve çatılı iş yeri kirası dahil, her türlü kira ilişkisinde kullanılabilir.

KANUN YARARINA BOZULDU

Yüksek Mahkeme, kararıyla ev sahibini haklı buldu ve kararı kanun yararına bozdu.

Yüksek Mahkeme'nin dikkat çektiği, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 331. maddesinde, kira sözleşmelerinde 'Olağanüstü fesih' hakkı düzenleniyor ve maddede, "Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar." deniliyor.