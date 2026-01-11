Suriye’den SDG açıklaması: Halep’te kontrol tamamen orduya geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı Halep'te yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

SURİYE ORDUSU HALEP'İ SDG'DEN TEMİZLEDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’teki El-Şeyh Maksud Mahallesi’nde terk edilmiş binalarda saklanan onlarca SDG'li teröristi yakaladığını bildirdi.

Halep'in kontrolü tamamen Suriye ordusunun eline geçti.

YPG/SDG İRAN YAPIMI İHA'LARLA CAMİLERİ VURDU

Suriye ordusu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da terör örgütü YPG/SDG'nin, "Halep kentini, sivil kurumlarını, camilerini ve tesislerini 10'dan fazla İran yapımı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak yeni bir askeri tırmanış aşamasına girdiği" ifade etti.

Bu saldırının sivillerin yaralanmasına ve ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG'YE AĞIR DARBE

Suriye Ordusu'nun, bu tırmanışa yanıt olarak İHA'ların fırlatıldığı kaynakları uygun şekilde hedef aldığı, YPG/SDG'nin bulunduğu bölgedeki paletli ve tekerlekli ağır araçları imha ettiği belirtildi.

İmha edilen araçların sayısına ilişkin bilginin sonra paylaşılacağı aktarılan açıklamada, ordunun bu hamlesinin, "son saldırılara yönelik ilk tepki olduğu" vurgulandı.

Ordunun askeri operasyonlarının bu noktada durmayacağı, saldırılara yanıtın sonraki aşamalarının uygun zaman ve mekanda gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

SDG, HALEP'E GİDEN SUYU KESTİ

Öte yandan Suriye Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin, saat akşam saatlerinden itibaren Halep şehrine kentin doğusundaki El-Babiri istasyonundan su pompalamayı durdurduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, El-Babiri istasyonunun Halep şehri ve çevresindeki kırsal alan için ana su kaynağı olduğunu ve bu kasıtlı kesintiden tamamen sorumlu olduğu vurgulandı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın 23 kişinin öldüğü, 104'ünün de yaralandığı bildirilmişti.