Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "Antalya Diplomasi Forumu" kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA SURİYE MESAJI

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de huzurun, istikrarın ve normalleşmenin güçlendirilmesinin bölgenin geleceği için hayati önemi olduğunu belirterek, “Suriye Devlet Başkanı Sayın Şara'nın basiretli liderliğinde bu ülkenin son 1,5 yıllık süreçte katettiği mesafeden memnuniyet duyuyor, inşallah bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Köklü tarihi bağlarla şekillendirdiğimiz Balkan vizyonumuzda barış, istikrar ve refahın perçinlenmesi önceliğimiz olmayı sürdürüyoruz. Bu düşünceyle hayata getirdiğimiz Balkan Barış Platformu'ndan son derece umutluyuz." açıklamasında bulundu.