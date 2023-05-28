DHA

Millet İttifakı'nın ortaklarından biri olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sandık başına eşiyle gitti.

Eyüpsultan’da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu’nda 2249 numaralı sandıkta saat 12.30 sıralarında eşi Sare Davutoğlu ile oy kullanan Ahmet Davutoğlu, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Seçim hakkında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de kazanan ve kaybeden kim olursa olsun kazanan demokrasi olması lazım. Hiçbir şekilde sandıklara gölge düşmemeli. Halkımız siyasi iradesini yansıtmalı. Bu bakımdan ikinci tur seçimlerinin hiçbir gerilime yol açmadan tamamlanması en büyük dileğimiz. Hepimizin arzusu bu seçimlerin Türkiye'de yeni bir başlangıcın yeni bir siyasi kültürün oluşmasına zemin teşkil etmesidir.



Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Buradan ben de oyumu kullandıktan sonra Ankara'ya intikal edeceğim. Ankara'da genel merkezimizi de takip edeceğiz. Tabii altı siyasi lider arasında da sürekli bir temas var. Gerekli görüldüğü anda da bir araya geleceğiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum.