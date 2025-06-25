Ahmet Minguzzi davasında savcı iki sanığın tahliyesini istedi

Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası devam ediyor.

Türkiye'yi derinden sarsan "Minguzzi Cinayeti" davasında, bugün dördüncü duruşma görülüyor.

SAVCI SANIKLARIN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Üçüncü duruşmada faillerin tutukluluğuna devam kararı verilirken, bugünkü duruşmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Savcı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası tutuklanan iki sanığın tahliye edilmesini talep etti.

SANIKLARDAN BİRİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Davada mahkeme, 1 sanığın tahliyesine, 1 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

HEYET DAVADAN ÇEKİLMİŞTİ

Duruşmada, Minguzzi Alesi'nin Avukat Rezan Epözdemir, 'Reddi heyet' talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen 15 dakikalık arada talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Mahkeme Başkanı'nın davadan çekilmesine karar verilerek duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.