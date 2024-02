Ahmet Poyraz, Çekmeköy için projelerini tanıttı 2009 yılında 336 oy farkla kazandığı seçimlerden sonra, girdiği iki seçimde de oy farkını 30 binli rakamlara çıkararak halkın teveccühüyle belediye başkanı olan, mesaisinin büyük bölümünü halkla iç içe geçiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul’un genç ilçesi Çekmeköy için hazırladığı projelerini tanıttı.

Cumhur İttifakı’nın Çekmeköy adayı ve mevcut belediye başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende Çekmeköy’ün geçmiş 15 yılını ve 2024-2029 yılları arasında şehrin ihtiyaçlarına göre hazırlanan yeni dönem projelerini vatandaşlarla paylaştı.

Sağlık, eğitim, gençlik ve spor, ulaşım, sosyal belediyecilik, çevre ve şehircilik alanında bir birinden değerli 47 projenin tanıtıldığı toplantıya, Çekmeköylüler büyük bir ilgi gösterdi.

Mesaisinin büyük bölümünü sokaklarda halkla iç içer geçiriyor

2009’da Çekmeköy ilçesinin kurucu belediye başkanı olan Ahmet Poyraz mesaisinin büyük bölümünü halkla iç içe geçiriyor. Park ve bahçelerde, sokaklarda, esnaf ziyaretlerinde vatandaşlardan aldığı geri dönüşlerle şehri yöneten Başkan Poyraz, vatandaşların takdirini topluyor. İlçeye yeni taşınan aileleri ve yeni bebeği olan aileleri de bizzat ziyaret eden Başkan, 15 yıl önce ziyaret ettiği bebeklerle sokaklarda okullarında buluşuyor.

İlçede eğitim ve gençlik yatırımları öne planda

Birçok eğitim projesine imza atan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, üniversiteyi kazanan gençlere; nakdi eğitim desteği, istanbulkart desteği, devlet okullarında tüm öğrencilere kırtasiye seti, dijital dershane hediyesi gibi birçok projesine önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Başkan Poyraz’ın yeni dönem projeleri içinde; spor, sanat ve eğitim alanında değerli projeler bulunuyor. Eğitim projeleri içerisinde yer alan servis desteği projesi ise birçok yerel yönetime örnek teşkil edecek bir proje niteliği taşıyor.

Çekmeköy’ü vatandaşlarla birlikte yöneten Başkan Poyraz ,proje ve aday tanıtım toplantısında önemli mesajlar verdi.

"Çekmeköy'de Odak Sensin"

Programda projelerin tanıtımı ardından salonda bulunan vatandaşlara seslenen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; “Büyük Çekmeköy ailem; hayatın her alanında; sizin önceliklerinizin merkezinde olduğu bir yönetim anlayışıyla Çekmeköy’ümüze hizmet ediyoruz. "Çekmeköy'de Odak Sensin" sloganıyla başlattığımız bu yeni yolculukta, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sizlerin sesine kulak vererek, ihtiyaç ve beklentilerinizi en üst düzeyde karşılamayı hedefliyoruz. Her bir projeyi, Çekmeköy'ümüzün daha yaşanabilir, daha yeşil, daha güvenli ve daha modern bir ilçe olması için titizlikle hazırladık. Projelerimiz, eğitimden sağlığa, gençlik ve spordan kültür ve sanata, ulaşımdan çevre düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 15 yıl önce bayrağı devraldığımızda verdiğimiz tüm sözleri nasıl bir bir yerine getirdiysek, bugün bu kitapçıkta yer alan her bir projeyi harfiyen yerine getirecek ve şehrimizin marka değerini artıracağız.

"Çekmeköy'ümüz daha da güçlenecek ve gelişecek"

Çıktığımız hizmet yolculuğunda her zaman hemşehrilerimizle iç içe olduk ve bu birliktelik ilçemizdeki çalışmalarımıza pozitif yansıdı. Sizlerden aldığımız geri dönüşlerle şehrimizi birlikte şekillendirme imkanı bulduk. Bu projelerde, tıpkı geride bıraktığımız 15 yılda olduğu gibi sizlerin desteği ve katılımıyla hayat bulacak. Çünkü biz inanıyoruz ki, birlikte çalıştığımızda, birlikte ürettiğimizde Çekmeköy'ümüz daha da güçlenecek ve gelişecek. Siz değerli hemşehrilerimizin görüş ve önerileri, bu yolculukta bize rehberlik edecek. Unutma, Çekmeköy'de odak sensin; çünkü bu şehir, bu güzel ilçe hepimizin. Saygı ve sevgilerimle, “dedi.

"İBB 5 yıldır ilçemize çivi çakmadı, şimdi hizmet zamanı"

Konuşmasının devamında mevcut İBB yönetiminin 5 yıldır Çekmeköy’de hiçbir çalışma yapmadığını belirten Başkan Poyraz ;” 5 yıldır ilçemizde İBB çivi dahi çakmadı desek yeridir. Fetret devri bitecek ve Çekmeköylü hemşehrilerimiz İBB’den yeniden hizmet görecek. Katıldığım her toplantıda, bulunduğum her ortamda üzerine basa basa söylüyorum, İBB meclis kürsüsünde de aynı şeyleri CHP li meclis üyelerinin gözünün içine baka baka söyledim, yine ifade etmek istiyorum. Ben keşke İBB geçen 5 yılda ilçemize bir hizmet yapsaydı da göğsümü gere gere teşekkür etseydim Allah razı olsun deseydim. Ama olmadı yapmadılar, görmezden geldiler. Yapmayı bıraktım başlanan hizmetleri durdular. Metroyu toprakla doldurdular, yüzde 70 i bitmiş itfaiye binasını yarım bıraktılar, Alparslan Türkeş Kültür Merkezi’ni kaderine terk ettiler. Taşdelen Yenidoğan Kavşağında göstermelik temel attılar 5 yıl bitti insanımız trafik çilesi çekiyor. Ama artık yeter şimdi hizmet zamanı ! Murat Başkanımızdan sözünü aldık…

"İlçemize yeni sosyal donatı alanları kazandıracağız"

2019 seçimi öncesi yapım çalışmaları başlayan seçim sonrası kaderine terk edilen Alparslan Türkeş Kültür Merkezi’mizi yeni dönemde tamamlayacağız. İmamoğlu’nun kılçık deyip toprakla doldurduğu 150 binden fazla insanın ulaşımını direkt ilgilendiren Taşdelen Metro hattımız açacağız. Kuzey Marmara Otoyolu Taşdelen Alemdağ Yan Yol Bağlantı Projesiyle ilçemize 3 yeni giriş çıkış noktası kazandıracağız, ayrıca Yeşil Yol adını verdiğimiz projemizle Merkez Mahalleleri ve Taşdelen Mahallelerini birleştireceğiz. Köy Konakları, Gençlik ve Eğitim Kamp Merkezi, Taşdelen Meydan ve Yer Altı Otoparkı Projesi ve Odak Çekmeköy projesiyle ilçemize yeni sosyal donatı alanları kazandıracağız.” dedi.

Proje tanıtım toplantısında açıklanan İnsan ve Çekmeköy Odaklı tüm projelere ait detaylara aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.