Ahmet Türk'ten CHP'ye: Biz olmasaydık seçimi alamazlardı

Daha önceki yerel seçimlerde Millet İttifakı'nı desteklediklerini belirten HDP'li Ahmet Türk, CHP'nin HDP sayesinde 11 il kazandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kürt sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalar kamuoyunun gündemine oturdu.

Kürt sorununun Türkiye'de meşru bir organla çözülebileceğini belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu meşru organın da HDP olduğunu belirtti.

Son belediye seçimlerinde CHP ve İyi Parti'yle ittifak yapan HDP, İyi Parti'nin kendilerini ittifakta istememesi üzerine daha önce rest çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarıyla HDP'yi ittifakta tutmak istemesi sonrası HDP'li Ahmet Türk, CHP’nin tutumu ve politikasını değerlendirdi.

Bianet’ten Ruken Tuncel’e konuşan Ahmet Türk, CHP Lideri'nin sözlerini olumlu bulduğunu belirtirken, bir önceki seçimlerde kurulan ittifak ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

HDP'nin bir önceki seçimlerde Millet İttifakı'nı desteklediğini belirten Türk, ittifakın HDP sayesinde seçimleri kazandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

HDP'NİN DESTEĞİ İLE 11 İL CHP'YE

"Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak?' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez."