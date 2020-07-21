Aile Bakanlığı, Pınar Gültekin cinayetinde müdahil olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), korkunç bir cinayete kurban gitti.

16 Temmuz günü yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Gültekin’in cansız bedeni Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayetin ayrıntıları da sonradan ortaya çıktı.

YENİDEN BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ

Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

Genç kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı olduğu öğrenildi. Katil zanlısının, bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği, ancak genç kadının reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen katilin; olay günü Pınar’ı bağ evine götürdüğü, burada barışmak istediğini söylediği, ancak genç kadının kabul etmemesi üzerine tartışma çıktığı, tartışmada sırasında Pınar’ı dövdüğü, aldığı darbelerle bayılan genç kadını boğarak öldürdüğü belirlendi.

Katilin daha sonra Pınar’ın cesedini yaktığı, varil içerisine koyup üzerine beton döktüğü ve ormanlık alana bıraktığı öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesini veren katilin, suçunu itiraf ettiği belirtildi.

BAKAN ZÜMRÜT: MÜDAHİL OLARAK KATILACAĞIZ

Öte yandan Türkiye güne bu korkunç cinayetle başlarken, tepkiler çığ gibi büyüdü. Cinayete yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt’ten de bir açıklama geldi.

Bakan Zümrüt, “Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.” dedi.