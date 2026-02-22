AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda çocuklar iftar yaptı, ortaya gülümseten anlar çıktı

AK Parti, Ramazan ayını coşkuyla yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda çok özel bir programa imza atıldı.

Bu kapsamda AK Parti İl Kadın Kolları tarafından geleneksel çocuk iftarı programı düzenlendi.

İl Başkanı Abdullah Özdemir'in de katılımıyla, çocuklar ve annelerine iftar verildi.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Çocuklara özel hazırlanan menülerin ikram edildiği iftar programında, Ramazan’ın bereketi ve neşesi aynı sofrada paylaşıldı.

Program boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi, orta oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlenirken, minikler keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

Etkinlik alanında kurulan sahnede gerçekleştirilen gösteriler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de Ramazan’ın birlik ve beraberlik atmosferini birlikte yaşadı.

Program, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

"ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜZELLEŞİR"

Programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Abdullah Özdemir, “Çocuk gülerse, dünya güzelleşir. Kadın Kollarımızın düzenlediği çocuk iftarında, kıymetli evlatlarımızı ve değerli annelerini İl Başkanlığımızda ağırladık.

Ramazan’ın bereketini aynı sofrada paylaşırken, çocuklarımızın neşesi gönüllerimizi aydınlattı.” ifadelerini kullandı.

ENSONHABER MİKROFON UZATTI, İFTARIN KEYİFLİ ANLARI ANLATILDI

Programda yer alan ekibimiz, iftara gelen anne ve çocuklara da mikrofon uzattı.

Oldukça keyifli zaman geçirdiğini söyleyen bir anne mikrofonumuza, "İnce ayrıntısına kadar her şey düşünülmüş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Anlatılmaz yaşanır bir duygu. Zaten çocuk iftarı şu anda. Hepimiz çok mutluyuz. Atmosfer çok güzel." dedi.

Başka bir anne ise "Ramazan bu sene çok bambaşka. Eskiden hani hep derdik ya 'Nerede o eski Ramazanlar?' sanki böyle o eski Ramazanlar geri geldi. Aynı olmasa bile o hava, o atmosfer geri geldi bu sene." dedi.