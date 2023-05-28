AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşması için hazır hale getirildi Merakla beklenen seçim süreci bugün sona eriyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması için balkonda hummalı hazırlık yapıldı.

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Türkiye bugün tarihi günü yaşıyor...

Vatandaşlar bugün sandığa giderek 13. cumhurbaşkanını seçiyor.

Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek

Sabah erken saatlerde başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları sandıkların kapanması ile yapılacak oy sayımı ile belli olacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda balkon hazır

Oy kullanma işlemi devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde ise hummalı bir çalışma sürüyor.

Seçimlerde bir gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması için AK Parti Genel Merkezi'ndeki alan görevliler tarafından temizlenmeye başlandı.

Alana ses sistemi kuruldu

Görevliler tarafından il başkanlığı önüne ses sistemi kurulduğu görüldü.

Balkonda arka tarafta bulunan bölümde 'Teşekkürler Türkiye', 'Teşekkürler İstanbul' yazıları dikkat çekti.