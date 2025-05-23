AA

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nca Yeni Anayasa Çalıştayı düzenleniyor.

4'üncüsü düzenlenen çalıştay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

Çalıştaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yazıcı, AK Parti'nin Türk siyasi hayatında var olduğu günden bu yana gündeminde yer alan konulardan birinin yeni bir anayasa olduğunu söyledi.

"YENİ BİR ANAYASA YAPMA HEDEFİMİZ VAR"

Yazıcı, Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını vurgulayarak, "Değiştirilemez, teklif dahi edilemez.' denen kısımlar elbette ki mahfuz kalmak kaydıyla yeni bir anayasa yapma hedefimiz var." ifadesini kullandı.

Türkiye'de bütün siyasi partiler, STK'ler, meslek odaları, barolar birliği ve sendikaların da anayasa yapma konusunda çalışmalarının olduğunu hatırlatan Yazıcı, bu çerçevede her siyasi partinin programında yeni anayasa vaadinin bulunduğunu belirtti.

Yeni anayasa hedefini gerçekleştirmek için en önemli çalışmalardan birini 2007 yılında gerçekleştirdiklerini dile getiren Yazıcı, "Çalışmalarımız, daha sonraki yıllarda da periyodik olarak devam etti. Kovid sürecinde de bir taslak çalışmamız yapıldı. Onu da geniş bir şekilde müzakere ettik. Şimdi de bu çalışmalarımızı 2024 yılının Ekim ayından itibaren çalıştaylar yapmak suretiyle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Hayati Yazıcı, ilk çalıştayda "Anayasa yapma yöntemi ne olmalı?" sorusunun cevabını akademisyen ve konusunda uzman kişilerin görüşlerini alarak derlediklerini belirtti.

İKİNCİ ÇALIŞTAYDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ELE ALINDI

İkinci çalıştayda STK, meslek ve esnaf odaları, sendikalar, Türkiye Barolar Birliği'nin temsilcilerinin katılımıyla "Meslek kuruluşlarının anayasadan beklentileri nelerdir?" sorularına cevap aradıklarını anlatan Yazıcı, üçüncü çalıştayda ise "Temel hak ve özgürlükler, anayasada hangi çerçevede yer almalı?" sorusunu ele aldıklarını söyledi.

Çalıştayların sonuçlarının raporlandığını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu dile getiren Yazıcı, bugün yapılacak çalıştayda da "Yeni bir anayasada yasama ve yürütme organlarının şekillenmesi nasıl olmalı? Bunların görev ve yetkileri için düşünceler nelerdir? Bu temel iki organın birbirleriyle olan ilişkileri, birbirini dengeleme ve denetleme mekanizmaları nasıl gerçekleşmeli? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pratiğine ilişkin görüş ve önerileriniz neler?" sorularına hukuk, kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji ve felsefe alanlarında uzman akademisyenlerle cevap arayacaklarını ifade etti.

Bundan sonra yargı konulu çalıştay yapmayı planladıklarının bilgisini veren Yazıcı, şunları kaydetti:

Siyasette deneyimi olan, çalışmalar yapmış kişilerin de katıldığı bir çalıştayla bu süreci tamamlayacağız. Böylece bu çalıştaylarımızla oluşacak birikimleri de esas almak suretiyle parlamentoda bir anayasa yapmanın gerektirdiği çoğunluğu sağlayabilirsek Türkiye Yüzyılı'nın anayasasını bu Meclis inşa eder diye düşünüyoruz. Çalıştaylarımızı birkaç ay içerisinde bitireceğiz. Bundan sonra bir veya iki çalıştay daha yapacağız.

"ANAYASA YAPMAK MİLLETİN HAKKI"

Anayasa yapmanın milletin hakkı olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Ama millet, bu hakkını bugüne kadar kullanamamış. Millet, bu hakkını kullanmak suretiyle bir anayasayı inşa eder. Onun için de Mecliste anayasa yapma konusunda konsensüsün oluşması gerekir yoksa 'Biz anayasa yaptık, buyurun gelin, oy verin.' demekle bir anayasa gerçekleştiremeyiz. Bunun farkındayız. İnşallah bu ortaklığı, paydaşlığı da gerçekleştiririz." şeklinde konuştu.

Yazıcı, soru üzerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tıkanması gibi bir durumun söz konusu olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: