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AK Parti’den en yaşlı üyeye vefa

AK Parti’den en yaşlı üyeye vefa

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, en yaşlı üye olan İslim Çağlı’yı ziyaret etti. Çağlı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Karataş, çeşitli hediyeler vermeyi ise ihmal etmedi.