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AK Parti’den en yaşlı üyeye vefa
AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, en yaşlı üye olan İslim Çağlı’yı ziyaret etti. Çağlı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Karataş, çeşitli hediyeler vermeyi ise ihmal etmedi.
- İHA
- 02.10.2021 - 11:31
- Güncelleme : 02.10.2021 - 11:34
AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Eşi Özlem Karataş, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve yönetim kurulu üyeleri, Kilis'in Polateli ilçesine geldi.
Burada, Yeniyapan köyü Evrentepe mezrasında yaşayan 108 yaşındaki İslim Çağlı'yı ziyaret ettiler.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİLER
İslim Çağlı’ya AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Karataş ile Kara, Çağlı’ya bir ihtiyacı olup olmadığını sordular.
Sohbet ortamında geçen ziyaret sonrasında İslim Çağlı’ya, İl Başkanı Karataş tarafından çeşitli hediyeler verdi.