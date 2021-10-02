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    AK Parti’den en yaşlı üyeye vefa

    AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, en yaşlı üye olan İslim Çağlı’yı ziyaret etti. Çağlı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Karataş, çeşitli hediyeler vermeyi ise ihmal etmedi.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 11:34
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    AK Parti’den en yaşlı üyeye vefa

    AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Eşi Özlem Karataş, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve yönetim kurulu üyeleri, Kilis'in Polateli ilçesine geldi.

    Burada, Yeniyapan köyü Evrentepe mezrasında yaşayan 108 yaşındaki İslim Çağlı'yı ziyaret ettiler.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİLER

    İslim Çağlı’ya AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Karataş ile Kara, Çağlı’ya bir ihtiyacı olup olmadığını sordular.

    Sohbet ortamında geçen ziyaret sonrasında İslim Çağlı’ya, İl Başkanı Karataş tarafından çeşitli hediyeler verdi.

    AK Parti’den en yaşlı üyeye vefa #1

    AK Parti’den en yaşlı üyeye vefa #2

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