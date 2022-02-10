AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışıyla ilgili, "Kılıçdaroğlu’nun çağrısı kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına, ittifak ortağı İyi Parti'den ve siyasilerden tepki geldi.

"CHP, SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP Lideri'nin fatura çıkışına son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan da bir yanıt geldi.

Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, CHP'nin kaos çizgisinde bulunduğunu söyleyerek, "CHP’nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır." dedi.

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Çağrısı suça teşvik etmeye yönelik

"MİLLETİMİZİN SIKINTILARINI GİDERECEK OLAN AK PARTİ'DİR"

Akbaşoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Kılıçdaroğlu’nun çağrısı kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat’a kabul edilemez. Kandil’in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP’nin kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. Milletimizin sıkıntılarını giderecek olan parti AK Parti’dir. Bu konuyla ilgili samimi çalışmalarımızı da ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla, CHP’nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır.”