14 Mayıs'ta yüzde 5,17 oranında oy olarak seçimin ikinci tura kalmasını sağlayan Sinan Oğan, destek kararını açıkladı.
Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.
Bu gelişmeyi, Ensonhaber.com'un YouTube yayınında Gündem Özel programına katılan AK Parti 24.Dönem Milletvekili Ali Turan değerlendirdi.
"Beklediğim bir karardı" vurgusunda bulunan Turan, Sinan Oğan'ın aldığı oyların en az yüzde 75'inin Cumhur İttifakı'na kayacağını söyledi.
Ali Turan şu ifadeleri kullandı:
Cumhur İttifakı'nı destekleyecek bir tavırda olduğunu söylemiştim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü Sinan Bey'in bugüne kadar yapmış olduğu yayınlarda hangi konularda hassas olduğunu en iyi bilen birisiyim.
Yani tabanının ve kendisiyle birlikte olduğu insanların duygularına tercüman oldu diye düşünüyorum.
"Oğan'ın aldığı oyların yüzde 75'i Cumhur İttifakı'na kayacaktır"
Sayın Oğan, Cumhur İttifakı'nı desteklemesiyle birlikte en az yüzde75'i Cumhur İttifakı'na kayacaktır. Bunu şuna dayanarak söylüyorum, Oğan'a oy veren insanlarla konuştum. Dediler ki: Aynı hassasiyetleri taşıyoruz, Sayın Oğan ikinci turda olmadığı için biz Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz.
Millet İttifakı'na gideceğini sanmıyorum.
"Sinan Bey ile Devlet Bey aynı düşüncedeler"
İlker Koç'un "MHP ile Sinan Oğan arasında bir takım gerilimler vardı. Geçtiğimiz hafta işi pazarlıkçılara bırakmayacağız diyerek kimi hedef gösterdiğini bilmiyoruz ama bu durum Sinan Oğan ve Cumhur İttifakı geneline bakarsak nasıl bir süreç bekliyor olabilir?" sorusunu yanıtlayan Turan, şunları söyledi:
Ben Devlet Bahçeli'nin kimi kastettiğini sadece tahmin edebiliriz. Bahçeli'nin ortaya koyduğu ilkeler belli. Karşı tarafta Millet İttifakı'nın kimlerle ittifak yaptığını kimlerle konuştuğunu bugüne kadar zaten hep beraber gördük. Ben Sayın Oğan'ı kastettiğini zannetmiyorum.
Çünkü savunma sanayii ve terörle mücadele gibi konularda hemen hemen aynı düşüncedeler. Sinan Bey'in farklı düşüneceğini sanmıyorum. Aynı şekilde Devlet Bey'in de farklı düşüneceğini zannetmiyorum.
Bu memlekette terörle bağı olanların her zaman karşısında olacağız demişti. Bu konuda Oğan'ın takındığı tavır ortada.
Hiç küçümsenmeyecek bir oy oranına ulaştı. Dolayısıyla Bahçeli de bunu göz ardı etmemiştir.