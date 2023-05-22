AK Partili Ali Turan Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini değerlendirdi AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın ilk turda aldığı oyların en az yüzde 75'inin Cumhur İttifakı'na kayacağını söyledi.

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14 Mayıs'ta yüzde 5,17 oranında oy olarak seçimin ikinci tura kalmasını sağlayan Sinan Oğan, destek kararını açıkladı.

Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.

Bu gelişmeyi, Ensonhaber.com'un YouTube yayınında Gündem Özel programına katılan AK Parti 24.Dönem Milletvekili Ali Turan değerlendirdi.

"Beklediğim bir karardı" vurgusunda bulunan Turan, Sinan Oğan'ın aldığı oyların en az yüzde 75'inin Cumhur İttifakı'na kayacağını söyledi.

Ali Turan şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakı'nı destekleyecek bir tavırda olduğunu söylemiştim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü Sinan Bey'in bugüne kadar yapmış olduğu yayınlarda hangi konularda hassas olduğunu en iyi bilen birisiyim.



Yani tabanının ve kendisiyle birlikte olduğu insanların duygularına tercüman oldu diye düşünüyorum.

"Oğan'ın aldığı oyların yüzde 75'i Cumhur İttifakı'na kayacaktır"

Sayın Oğan, Cumhur İttifakı'nı desteklemesiyle birlikte en az yüzde75'i Cumhur İttifakı'na kayacaktır. Bunu şuna dayanarak söylüyorum, Oğan'a oy veren insanlarla konuştum. Dediler ki: Aynı hassasiyetleri taşıyoruz, Sayın Oğan ikinci turda olmadığı için biz Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz.



Millet İttifakı'na gideceğini sanmıyorum.

"Sinan Bey ile Devlet Bey aynı düşüncedeler"

İlker Koç'un "MHP ile Sinan Oğan arasında bir takım gerilimler vardı. Geçtiğimiz hafta işi pazarlıkçılara bırakmayacağız diyerek kimi hedef gösterdiğini bilmiyoruz ama bu durum Sinan Oğan ve Cumhur İttifakı geneline bakarsak nasıl bir süreç bekliyor olabilir?" sorusunu yanıtlayan Turan, şunları söyledi: