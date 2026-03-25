Akaryakıta çifte indirim geldi

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişti.

ABD, İran ve İsrail arasında devam eden saldırılar, Brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Brent petrolün varil fiyatı, enerji altyapılarını hedef alan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkisiyle yükseliyor.

Yükselen petrol fiyatları akaryakıta da zam olarak yansıdı.

Bu kapsamda da motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam gelmişti.

Dün ise indirim uygulandı.

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Benzinde 58 kuruş, motorinde ise 3,7 TL indirim gerçekleşti.

Böylelikle dün yaşanan zam sonrası 80 TL'yi bulan motorinin litre fiyatı bugün 76 TL civarına düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 62.43 TL

Motorin litre fiyatı: 73.84 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 63.41 TL

Motorin litre fiyatı: 75.12 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 63.68 TL

Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

AĞRI

Benzin litre fiyatı: 64.96 TL

Motorin litre fiyatı: 76.66 TL

LPG litre fiyatı: 31.59 TL

DİYARBAKIR

Benzin litre fiyatı: 64.89 TL

Motorin litre fiyatı: 76.70 TL

LPG litre fiyatı: 31.06 TL