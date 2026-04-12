Malatya'da traktör kazasında yaralanan Uğurcan, 15 günlük yaşam savaşını yitirdi

Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalıp yaralanan 2 kuzenden Uğurcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde acı olay...
Kaza, 28 Mart günü öğle saatlerinde Kelhalil Mahallesi'nde meydana geldi.
Gaffar Kaya'nın kontrolünü yitirdiği traktör devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada sürücü Gaffar Kaya ile yanındaki kuzeni Uğurcan Kaya yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
15 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Kuzenlerden Uğurcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.
Gaffar Kaya'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi