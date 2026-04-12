Akın Gürlek'ten Netanyahu'ya sert tepki: Hadsiz ifadeleri asla kabul edilemez

Türkiye'yi ayağa kaldıran sözler...

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes sonrası barış için umutlar yeniden yaşanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni açıklamalar geldi.

Açıklamasında yine kan dökmenin peşinde olduğunu belli eden Netanyahu Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ALÇAKÇA İTHAM

Netanyahu paylaşımının devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçakça bir yalanı ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt vatandaşlarını katlettiğini öne süren Netanyahu, "Erdoğan, bu (vekil) güçlere taviz veriyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katlediyor." ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK'TEN SERT TEPKİ

Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından tepkiler ardı ardına geldi.

Birçok siyasi isim Erdoğan'a yönelik destek mesajı yayınlarken bu isimlerden biri de Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Netanyahu'nun sözlerine sert tepki gösteren Gürlek, "İsrail’de soykırımcı katliam şebekesinin elebaşı Netanyahu’nun; bölge ve dünya barışı için yürütülen diplomasinin öncüsü, küresel vicdanın sesi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri asla kabul edilemez." dedi.

"HUKUKİ ÇIKMAZIN DERİNLİĞİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR"

Netanyahu, hakkındaki tutuklama kararını hatırlatan Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan bir kişinin Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, içinde bulunduğu hukuki ve ahlaki çıkmazın derinliğini açıkça ortaya koymaktadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin hassasiyetine dikkat çeken Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye; uluslararası hukuk temelinde barış için diplomasinin öncüsü olmaya devam edecek.

Türk adaleti ise hakkın ve mazlumların yanında durmayı ve işlenen suçların takipçisi olmayı kararlılıkla sürdürecektir." diye konuştu.