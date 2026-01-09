Aleyna Tilki'nin test sonucu 'pozitif' çıktı: Avukatından açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürerken, son günlerde dikkat çeken gelişmeler kayda geçti.

Soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞTAN 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürülmüş ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Aralarında Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

3 kişi ev hapsi talebiyle sevk edilirken, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.

ALEYNA TİLKİ'NİN TEST SONUCU 'POZİTİF' ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dün yaşanan gelişmede ise gözaltına alınan isimlerden Aleyna Tilki'nin, uyuşturucu testinin sonucu açıklandı.

Ünlü şarkıcının uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: "KAMUOYUNUN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA AÇIKLAMA YAPMAK GEREĞİ DOĞMUŞTUR"

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan Aleyna Tilki’nin test sonucunun “pozitif” çıkması üzerine konuya ilişkin açıklama, ünlü şarkıcının avukatından geldi.

Aleyna Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur.

"PASİF MARUZİYETE UĞRADIĞI KANAATİNDEYİZ"

Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir.



Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz.

"HABER YA DA YORUMLARDA MASUMİYET KARİNESİNE HASSASİYET GÖSTERİLMESİNİ RİCA EDERİZ"