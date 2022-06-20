Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu muhalif medyada dışlanıyor

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Babacan ve Davutoğlu'nun CHP ve İyi Parti'nin sırtından geçindiğini belirterek, iki lideri eleştiren bir yazı kaleme aldı.

2023 seçimleri için geri sayım başlarken CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'na Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

Ancak 6'lı masa etrafında toplanan liderlerin kendi aralarındaki talep kavgaları, kamuoyunun gündeminden düşmüyor...

Masaya muhafazakar kimlikleriyle oturan parti liderleri de muhalefet medyasında da henüz kabul görmedi.

Bu isimler ise eski AK Partili bakanlar, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu...

Dışlandılar

Son olarak CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV yazarı Mehmet Tezkan da bugün köşesinde iki lideri eleştiren bir yazı kaleme aldı.

"Babacan ile Davutoğlu Truva atı mı?" başlıklı yazısında Tezkan, iki lider için "İkisini vur kafa kafaya yüzde üç etmezler ama kendilerini altılı masanın önemli aktörleri sayıyorlar" diyerek şunları söyledi;

"Davutoğlu efeleniyor"

"Anketlerde (sonuçlarının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bu düşüncemi defalarca dile getirdim) ölçüme dahi girmeyecek kadar düşük oy alan Davutoğlu efeleniyor…

"İkisi de yüzde 3 etmez"

Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayı ben belirlerim demek istiyor… Babacan da aynı görüşte…

İkisini vur kafa kafaya yüzde üç etmezler ama kendilerini altılı masanın önemli aktörleri sayıyorlar…

"Sıkıysa aday olun"

Ortak adayda uzlaşamazlarsa kendileri aday olurmuş…

Olun o zaman? Sıkıysa olun!..

CHP ve İYİ Parti’nin sırtına yapışarak siyaset yapmayı, böbürlenmeyi,..."