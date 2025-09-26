Ali Babacan'ın Erdoğan-Trump zirvesi yorumları tartışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönse de Batı medyası, kendisini ve Türkiye'yi konuşuyor.

BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap eden Cumhurbaşkanı, Gazze'deki vahşeti küresel kamuoyunda gündeme getirdikten sonra ABD'nin başkenti Washington'a geçti.

DÜNYA ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİNİ KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Tüm dünya medyasının adeta kilitlendiği görüşmede, Trump'ın Türkiye ve Erdoğan övgüleri, hemen her yayın organında manşetleri süsledi.

Samimi havanın hakim olduğu görüşmelerde Türkiye, önemli anlaşmalar imzaladı.

Tarihi zirve esnasında objektiflere yansıyan fotoğraflar ise gündemden düşmüyor. Özellikle Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu düzelttiği anlara ilişkin fotoğraf, büyük yankı uyandırdı.

Dünyanın konuştuğu bu saygı ve teveccüh, Türkiye'deki muhalefette ise rahatsızlığa neden oldu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile zirveye dair görüşme yaparak bugünkü köşesine taşıdı.

İsmail Saymaz'ın köşe yazısından bir kısım;

İsmail Saymaz: Bir kahramanlık destanı yazıyorlar.

Ali Babacan: Bu kahramanlık Trump üzerinden olmamalı. Eziklik içerisinde, “Görüyor musun, Trump bize önem verdi” deyip ön plana çıkartmak, oturma düzenini bu kadar mesele etmek şey değil. Trump’ı başka bir yere oturtsaydı Cumhurbaşkanı’nın değeri mi düşecekti?