Ali Babacan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: İş birliği bize oy kaybettirdi

Türkiye, 2023 yılında tarihi bir seçimi geride bıraktı...

Büyük hezimete uğrayan muhalefet partilerinde o günden itibaren başlayan kaos ise sürüyor.

TAŞLAR DÖKÜLÜYOR

Seçim sonrası dağılan 6'lı masa ortakları, eteğindeki taşları dökmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Millet İttifakı, milletvekilliği seçimlerine ortak listeyle girme kararı almıştı.

DEVA 15 VEKİL ÇIKARDI

CHP sıralarından seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortakları DEVA 15, Gelecek ve SP de 10’ar, Demokrat Parti 3, İyi Parti ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.

Bu durum CHP'yi karıştırdı.

Yaşananların ardından küçük ortakların parti tabanında CHP'nin oy oranına katkı sağlamadığı tartışılmaya başlandı.

BABACAN AKSİNİ İDDİA ETTİ

Ancak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu görüşün aksine bir söylemde bulundu.

Ali Babacan, Ekol TV'de katıldığı programda CHP'lileri kızdıracak ifadeler kullandı.

"CHP NEDENİYLE OY KAYBI YAŞADIK"

CHP listesinden seçimlere girerek 15 milletvekili çıkaran DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan, 2023 seçimlerinde CHP ile yaptıkları ittifak nedeniyle oy kaybı yaşadıklarını açıkladı.

Önümüzdeki seçimler için 'dersimizi alarak gireceğiz' diyen Babacan, "Yan yana gelince normal şartlarda bize gelmesi gereken oylar gelmedi." ifadelerini kullandı.

"BİZ GELMESİ GEREKEN OYLAR GELMEDİ"

Babacan, "CHP ile aynı masada oturmamızın ve CHP listelerinden girmemizin partimize gerçekten olumsuz etkisi büyük oldu. O gün ‘Ülkenin durumu berbat, iktidar ancak birlik beraberlikle değişir’ denilen bir ortam vardı. Ama bu hesapta 2+2=4 etmedi, 2+2=3 etti." şeklinde konuştu.

Babacan konuşmasını, "Yan yana gelince normal şartlarda bize gelecek oyların bir kısmı gelmedi. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlere 2023 dersini almış olarak gidiyoruz." sözleri ile sürdürdü.