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    Ali Erbaş'tan, kar yağışının ardından dayanışma ve yardımlaşma çağrısı

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, diğer afetlerde olduğu gibi kar yağışında da yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.01.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:25
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    Ali Erbaş'tan, kar yağışının ardından dayanışma ve yardımlaşma çağrısı

    Kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterdi.

    Çok sayıda araç yolda alırken mağdur olan vatandaşlara, yetkililerce sıcak çorba ikramında bulunuldu.

    DAYANIŞMA PAYLAŞIMI

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatı olumsuz etkileyen durumlar karşısında dayanışma ve yardımlaşma çağrısında bulundu.

    "DEPREM, YANGIN, SEL GİBİ AFETLERDE OLDUĞU GİBİ...

    Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Deprem, yangın, sel gibi afetlerde olduğu gibi hayatı olumsuz etkileyen kar yağışında da büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ile zorlukları ortadan kaldırmak için iyilik yarışına girmesi, milletimizin yüce asaletinin tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

    Ali Erbaş tan, kar yağışının ardından dayanışma ve yardımlaşma çağrısı #1

    "RABBİM, BU ASALETTEN NESİLLERİMİZİ MAHRUM EYLEMESİN"

    Paylaşımının devamında Erbaş, "Rabbim, bu asaletten nesillerimizi mahrum eylemesin." diye yazdı.

    Erbaş, yolda kalan vatandaşlara yapılan yardımlara ilişkin fotoğraflara da yer verdi.


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