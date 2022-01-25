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Ali Erbaş'tan, kar yağışının ardından dayanışma ve yardımlaşma çağrısı

Ali Erbaş'tan, kar yağışının ardından dayanışma ve yardımlaşma çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, diğer afetlerde olduğu gibi kar yağışında da yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.