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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan’da İstanbul’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Önder, yaklaşık 12 saat süren kapsamlı bir ameliyat geçirmiş, ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün saat 16.10'da hayata veda etti.

ZEYTİN DALIYLA UĞURLANDI

Siyasi yaşamı boyunca özellikle çözüm sürecindeki rolüyle hafızalara kazınan Önder’in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma programı için hastaneden alınarak tören alanına getirildi. Tabutunun üzerine yerleştirilen zeytin dalı, Önder’in barışa olan inancını ve mücadelesini simgeleyen güçlü bir sembol olarak dikkat çekti.

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AKM ÖNÜNDE BÜYÜK KALABALIKLAR

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine çok sayıda yurttaş katılırken, AKM çevresi sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taştı. Önder’in dostları, sevenleri ve siyasi yol arkadaşları bu anlamlı günde bir araya gelerek, onun mücadele dolu yaşamına ve ardından bıraktığı izlere tanıklık etti.

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ALİ ÖNDER: "KIZINA YAŞANABİLİR BİR ÜLKE BIRAKMAK İSTEDİ"

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, şunları söyledi:

Hiçbir malım mülküm yok. Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum. Siyasete giriş gerekçesi bu oldu. Kendisi burada olsaydı 'sevene de sövene de selam olsun' derdi

Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.