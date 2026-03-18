Alparslan Bayraktar: Doğalgaz ve ham petrolde sıkıntı yaşatmayacağız

28 Şubat'ta başlayan İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 19 gündür devam ederken, Orta Doğu'da enerji arz güvenliği endişeleri küresel piyasaları derinden etkiledi.

İran, misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatma yoluna gitti.

HÜRMÜZ KAPANDI: PETROL VE LNG SEVKİYATI SEKTEYE UĞRADI

İslam Devrim Muhafızları, 2 Mart'ta boğazdan geçişi 'kapalı' ilan etti.

Hürmüz'ün kapatılmasıyla birlikte ticari gemi trafiği büyük ölçüde durdu.

Saldırılar ve yüksek sigorta riski nedeniyle küresel petrol ve LNG sevkiyatının yaklaşık yüz 20'si kesintiye uğradı.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA DALGALANMALARA NEDEN OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, müttefik ülkelerden donanma desteği talep ederek boğazı zorla açma çağrıları yaptı.

İran ise boğazı 'düşmanlara kapalı, diğerlerine açık' şeklinde nitelendirdi.

Kriz devam ederken, gemi saldırılarının sayısı 20'yi aştı ve küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZINDA AKSAMA YAŞANMADI

Boğazdaki güvenlik riskleri nedeniyle petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanırken, Katar LNG üretiminde aksamalar ve Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 40-57'ye varan artışlar gözlendi.

Birçok ülke tedarik zincirinde sıkıntı yaşarken, Türkiye'nin uzun yıllardır uyguladığı kaynak çeşitlendirme stratejisi ve stratejik stokları sayesinde enerji arzında ciddi bir aksama yaşanmadı.

"TÜRKİYE HÜRMÜZ'E BAĞIMLI DEĞİL"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV'de yayımlanan özel röportajda yaptığı açıklamada konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar, bölgedeki kriz devam ederken Türkiye'nin konumunu ortaya koydu.

Bayraktar petrol ihtiyacını karşılamak için Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmadığını belirtti.

"ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SORUN ARZ ETMİYOR"

Bayraktar şu açıklamaları yaptı:

Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz.



Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde.



Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor.



İşin doğalgaz boyutu var.

"DOĞALGAZ VE HAM PETROLDE SIKINTI YAŞATMADIK, YAŞATMAYACAĞIZ"

Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer.



Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok.



Katar’dan önemli miktarda LNG alışımız yok.



Dolayısıyla doğalgaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız.