Fenomen Testo Taylan hakkında tutuklama talebi

Sosyal medyada 'Testo Taylan' ismi ile bilinen Taylan Özgüç Danyıldız dün gözaltına alındı.

Danyıldız hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlarından soruşturma başlatıldı.

KADINLARA YÖNELİK AŞAĞILAYICI VE MÜSTEHCEN İÇERİK

Soruşturmada "Sosyal deney” adı altında paylaşılan videolarda kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlara yer verildiği, bu içeriklerin tacizi normalleştirebilecek nitelikte olduğu ve genel ahlakı zedeleyebileceği tespit edildiği ifadeleri yer aldı.

Bu kapsamda TCK 216 ve TCK 226 suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da gözaltına alınan Y.H. ve U.U., dün sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevinde gönderilirken, Kocaeli'de gözaltına alınan T.Ö.D. (Testo Taylan) hakkında başlatılan işlemlerin sürdüğü öğrenilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli Danyıldız ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Danyıldız, daha sonra 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Testo Taylan' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız'ın hesabından yayınlanan 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videoya ilişkin, 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı öne sürülmüştü.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli Danyıldız Kocaeli'nde, şüpheliler Y.H. ve U.U. İstanbul'da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'müstehcenlik' suçlarından gözaltına alınmış, daha sonra dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.H. ile U.U. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.