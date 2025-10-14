Alparslan Bayraktar paylaştı: BAE ile 1 milyar dolarlık yatırımda son aşamaya geldik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu...

Bakan Bayraktar, BAE merkezli enerji şirketi Masdar'ın Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Jameel Al Ramahi ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını paylaştı.

ORTAK YATIRIM FIRSATLARI ELE ALINDI

Bayraktar, BAE ile güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarını ele alarak kapsamlı bir işbirliği perspektifi ortaya koyduklarını kaydetti.

"1 MİLYAR DOLARLIK GES YATIRIMI PROJESİNİN SON AŞAMASINA GELDİK"

Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Bu kapsamda, Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı GES yatırımı projesinin son aşamasına geldik.



Ayrıca potansiyel deniz üstü rüzgar enerjisi santrali, HVDC iletim hattı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrali yatırımları da ele alındı.

"2053 NET SIFIR HEDEFİMİZE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ"