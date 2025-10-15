Alparslan Bayraktar'dan "TürkAkım anlaşması" açıklaması

Rusya Enerji Haftası dolayısıyla başkent Moskova'ya ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası marjında düzenlenen "Küresel Enerji Piyasaları: İlişkilerin Dönüşümü ve Çıkarlar Dengesi Forumu"na katıldı.

Bakan Bayraktar, forumda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ENERJİ SEKTÖRÜNDE GEREKLİ YATIRIMLARI YAPMAK ÇOK DAHA ZOR HALE GELDİ"

Bakan Bayraktar, güvenilir enerjiyi uygun maliyetle sağlamanın giderek daha zor hale geldiğine değindi.

Bayraktar, fazla belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek "Son beş yıla bakalım; COVID-19, tedarik zincirinde aksamalar, enerji ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, ticaret savaşları, konvansiyonel savaşlar ve dünyanın dört bir yanındaki jeopolitik gerilimler. Böylesi bir ortamda enerji sektöründe gerekli yatırımları yapmak çok daha zor hale geldi." dedi.

"KAPSAYICI VE UYUM SAĞLAYABİLİR BİR YAKLAŞIM BENİMSİYORUZ"

Türkiye'nin bu jeopolitik ortamda kendi özgün yolunu geliştirdiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

Ben buna 'Türk yolu' diyorum. Amacımız enerji talebimizi karşılamak, ithalat bağımlılığımızı azaltmak ve yüzyılın ortalarına doğru karbon nötr bir ülke haline gelmek. Bu, önümüzdeki en büyük zorluklardan biri. Enerji politikamız da bu hedefler doğrultusunda şekilleniyor. Bu yüzden buna ‘Türk yolu' diyorum. Kapsayıcı ve uyum sağlayabilir bir yaklaşım benimsiyoruz. Hiçbir enerji kaynağını dışlamıyoruz. Her kaynağa ve her yakıta açık olmalıyız. Aynı zamanda piyasa dinamikleri değiştikçe politikalarımızı buna göre ayarlayabilecek esnekliğe sahip olmalıyız ve elbette rasyonel olmalıyız.

"TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK TALEBİ GELECEK 30 YILDA ÜÇ KATINA ÇIKACAK"

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin gelecek 30 yılda üç katına çıkacağını öngördüklerini ifade ederek, tüm kaynakları içeren kapsayıcı bir enerji politikasını takip ettiğini vurguladı.

Her yıl Türkiye'de 8 ila 9 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye girdiğini, ayrıca Akkuyu'da da dört nükleer reaktör inşa edildiğini hatırlatan Bayraktar, bununla yetinmeyeceklerini belirterek, en az 12 büyük ölçekli konvansiyonel reaktör ve yaklaşık 5 gigavatlık küçük modüler reaktör (SMR) inşa etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

"2028'E KADAR KARADENİZ'DEN 16 MİLYAR METREKÜP GAZ ÜRETMEYİ PLANLIYORUZ"

Doğalgaz ve petrol konusundaki çalışmalara da değinen Bayraktar, Türkiye'nin artık doğalgaz ihracatçısı konuma geldiğini ifade etti.

Yatırımlar sayesinde Türkiye'nin artık birçok ülkeden enerji tedarik edebilecek kapasiteye ulaştığını aktaran Bayraktar, "2028'e kadar Karadeniz'den 16 milyar metreküp gaz üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca birçok uluslararası petrol ve gaz şirketiyle de iş birliği yapıyoruz. Pakistan'dan Libya'ya, Somali'den Irak'a ve Hazar Denizi'ne kadar birçok bölgede faaliyet yürütüyoruz. LNG tarafında da güçlü projelerimiz var. Küresel LNG arzının büyük kısmı esasen Kuzey Amerika, Mozambik, Avustralya ve Rusya'dan geliyor." ifadelerini kullandı.

'TÜRK HARMANI' MODELİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) kendilerine büyük bir esneklik ve rekabet gücü kazandırdığına işaret eden Bayraktar, "Bu bol LNG kaynağı enerji karışımımıza dahil olduğunda piyasada daha rekabetçi fiyatlar göreceğiz. Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı gaz sağlayabileceğiz. Ayrıca farklı ülkelerden gelen gazları harmanlayarak oluşturduğumuz 'Türk harmanı' modeliyle bu fazla gazı özellikle Güneydoğu Avrupa piyasalarına ihraç edebileceğiz ki bu bölgede gaza ciddi ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİK TARAFINDA DA TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ BAĞLANTI KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFİ

Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik rol üstlendiğini belirten Bayraktar, "Özellikle Hazar Denizi'nden Avrupa'ya, hatta İtalya'ya kadar gaz taşıyan Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi ve 2016'da İstanbul'da imzalanan TürkAkım anlaşması, Avrupa enerji güvenliğinde önemli bir rol oynuyor." açıklamasını yaptı.

Enerji iş birliğinin karşılıklı olması gerektiğine değinen Bayraktar, "Petrol ve doğal gazın yanı sıra elektrik tarafında da Türkiye ile Avrupa arasındaki bağlantı kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bu alanda yapılabilecek çok şey bulunuyor ancak bunun için güçlü bir siyasi irade ve kararlılık şart." açıklamasını yaptı.