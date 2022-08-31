Altılı masanın seçim sonrası yol haritasındaki belirsizlik

İktidara gelmeleri durumunda parlamenter sisteme geri döneceğini açıklayan altılı masanın; ön protokol, baskın seçim, İstanbul Sözleşmesi ve göç meselesiyle ilgili ne yapacağı henüz belirlenmedi.

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masa, seçimleri kazanması durumunda parlamenter sisteme döneceğini daha önce açıklamıştı.

Parlamenter sistemin yanı sıra diğer konularla ilgili ne yapacağı merak edilen altılı masanın önüne çeşitli sorular geliyor.

Bunlardan bazıları, İstanbul Sözleşmesi, sığınmacı meselesi, baskın seçime hazırlık ve partilerin ön protokol hazırlayabilmesi oldu.

Özellikle İstanbul Sözleşmesi ve sığınmacı meselesi konusunda altılı masadaki görüş ayrılıkları saklanmıyor.

Hal böyle olunca bu sorunların çözümü masada çatlak oluşturabilir.

"Göç sorunu, ekonomi ve parlamenter sistem için çalışıyoruz"

Cumhuriyet'in haberine göre Demokrat Parti kaynakları, ön protokol çalışması olup olmayacağına ilişkin “İktidarın yol haritası olarak değerlendireceğimiz bir çalışma yapılacak. İktidara geldiğimizde farklı görüşler olarak uzlaşmış ve yönetmeye hazır olacağız. Göç sorunu, ekonomi ve parlamenter sistem için çalışıyoruz. Biz bu üç ana başlığa odaklanarak çözüm buluyoruz.” yorumunu yapıyor.

"Sorunlarla nasıl mücadele edileceğine dair de bir protokol yapılacak"

Saadet Partisi kurmayları da “ülkenin nasıl yönetileceği” ve “sorumluluk paylaşımına” yönelik çalışmaların yapılacağını aktararak, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem öncesi belli bir süre geçecek. Bu süreç parlamentoda işleyecek. Sorunlarla nasıl mücadele edileceğine dair de bir protokol yapılacaktır.” değerlendirmesini yapıyor.

Gelecek Partililer de “ortak seçilecek adayın partilerin belirlediği ilkelerle hareket edeceğini” söylüyor.

"İstanbul Sözleşmesi bizim için önemli bir konu"

Saadet Partisi kurmayları, “İstanbul Sözleşmesi bizim için önemli bir konu. Tüm teknik boyutlarıyla masaya yatırdığımızda, kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında herkesin sözleşmeye atfedilen önemin sağlanacağı formülleri üretilebileceğini düşünüyoruz. Henüz bunu konuşmadık ancak bütün bu kriz alanlarının rahatlıkla çözüleceğini düşünüyoruz.” görüşünü kaydediyor.

"İttifaklarda herkes birbirinin endişesine göre hareket edecektir"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlülüğe koyacağına yönelik vaadini değerlendiren Saadet Partililer, “Her parti iktidara geldiğinde yapacaklarını vadeder. İttifaklarda herkes birbirinin endişesine göre hareket edecektir. Bunun sorun oluşturacak bir başlık olacağı kanaatinde değiliz.” diyor.

"Güvenli ortam sağlanırsa dönsünler"

Gelecek Partisi kurmayları, sığınmacıların dönüşü için Esad yönetimiyle görüşme konusunda partilerin uzlaşıp uzlaşamayacağına ilişkin, “Biz de güvenli ortam sağlanırsa dönmelerini istiyoruz ve buna masadan hiçbir parti karşı çıkmaz.” değerlendirmesini yapıyor.

Saadet Partililer de “Aşılamayacak bir şey olacağı kanaatinde değiliz, hatta daha ileri derecede bir ittifak olacağını düşünüyoruz.” görüşünü paylaşıyor.

"Baskın seçime hazırız"

Gelecek Partililer, baskın seçim ihtimaline ilişkin “Böyle bir durumda birer hafta içinde karar verilmesi gerekir. Ancak o süreçte de kriz çıkmaz. Tartışmalar mutlaka olur ama 6’lı masa kendi esnekliğini buldu.” yorumunu yaparken CHP kaynakları da “Seçimi yarın yaparlarsa biz de yarına hazır oluruz.” diyor.