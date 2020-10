Among Us nedir, nasıl oynanır? Among Us oyunu nasıl indirilir?

Son zamanların popüler oyunlarından biri olan Among Us, geleneksel vampir köylü oyununun bir benzeri sayılır. Basit ve anlaşılır olan Among Us nasıl oynanır ve nasıl indirilir detayları haberimizde...

16 Kasım 2018 tarihinde piyasaya sürülmüş olan Among Us oyunu 2020 yılına damgasını vurdu. Microsoft Windows, Android gibi pek çok platform da yer alan Among Us, Twitch adlı canlı yayın mecrasında en çok tercih edilen oyunlar arasında da bulunmaktadır. İşte son dönemin en popüler oyunları arasında boy gösteren Among Us hakkında ayrıntılı bilgiler...

AMONG US NASIL OYNANIR?

En fazla 10 en az ise 4 kişiyle oynanan Among Us, Uzay temalı bir ortamda ekibin içindeki haini bulmayı amaçlıyor. Oyunda, hain rolünü üstlenen oyuncu ise rakiplerini öldürmek ve onları kendinin öldürmediğini iddia etmek zorunda.

Amacınız her oyuna rastgele seçilen "Impostor" adlı katili bulmaktır. Oyun bunu rastgele belirler size de gelebilir.

Takımın diğer kalanı "Crewmate" olarak adlandırılır amacı haritadaki "Task" adı verilen görevleri tamamlamak ve Impostor' u bulmaktır.

Impostor birisini öldürdüğünde "Crewmate" takımındakiler ölünün cesedini bulduğu zaman toplantı düzenleyerek nerede öldüğü ve kimin öldürdüğü ile alakalı bilgi verir.

Ayrıca oyunun başladığı alandaki "Acil miting" butonuyla da toplantı düzenlenebilir.

Oyuncular kimin suçlu olduğunu düşünüyorsa bu toplantıda ona oy kullanarak atılmasını sağlayarak katili bulmaya çalışır. "Impostor" rolü yani katil rolü geldiyse de rol yaparak sanki Impostor değilmişsiniz gibi hareket etmeniz gerekir.

AMONG US NASIL İNDİRİLİR, ÜCRETLİ Mİ?

Among Us, bilgisayar için Steam üzerinden 10,50 tl üzerinden satışa sunulmaktadır. Mobil versiyonları da bulunan Among Us, Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilmektedir. Oyunun en çok oynanmasının nedenlerinden bir tanesi de son derece düşük fiyata sahip olmasıdır.