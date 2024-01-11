Anayasa Mahkemesi'nden Ekşi Sözlük kararı! İfade özgürlüğü ihlali dediler Erişim engelleriyle gündemde olan Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre Anayasa Mahkemesi, kararın ifade özgürlüğü ihlali olduğuna karar verdi.

ensonhaber.com

Türkiye'de yalan haber ve kutsal değerlerin aşağılandığı platform denince akla gelen ilk adres Ekşi Sözlük oluyor...

Özellikle deprem felaketinin yaşandığı anlarda platformda yazılanlar unutulmadı.

Bölgede insanüstü bir çaba sarf edilirken provokatörler de fırsatı kaçırmadı.

Felaketin ilk saatlerinden itibaren sosyal medyadan ve diğer tüm kanallardan yalan haberler servis edildi.

Ekşi Sözlük yalan haber servisi yaptı

Asılsız ve yalan haberlerin yayılmasında büyük rol oynayanlardan biri de Ekşi Sözlük idi.

Yapılan bu dezenformasyon faaliyetlerinin ardından ilgili birimler harekete geçti.

Erişim engellendi

Asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi.

Ekşi Sözlüğe son olarak şehit haberlerinin ardından yapılan paylaşımlar nedeniyle erişim engeli getirildi.

AYM'ye başvurdular

Süreç devam ederken Ekşi Sözlük deprem zamanı getirilen erişim engelini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Bugün ise platformdan önemli bir açıklama geldi.

AYM ifade özgürlüğü ihlali dedi

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, Anayasa Mahkemesi'nin erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdiği ifade edildi.

Hakim kararı beklenecek

Bu kararla birlikte Ekşi Sözlük'e yeniden erişim sağlanması için hakimlikten yeni karar gelmesi beklenecek.

"Anayasa’nın 26. Maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi"

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararıyla ‘eksisozluk.com’a erişimin engellenmesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştuk.



Bugün, Anayasa Mahkemesi'nin başvurumuzu değerlendirdiğini ve karar bağladığını öğrendik. Mahkeme, erişim engellenmesi kararının Anayasa’nın 26. Maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. İfade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede eksisozluk.com’a yeniden erişim sağlanması için hakimliğin karar vermesini bekliyoruz.

"İfade özgürlüğünü yaşatmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Mücadelemizi hukuk ve adalete olan inancımızı kaybetmeksizin sürdürdük. Anayasa Mahkemesi'nin kararı inancımızı güçlendirdi. Bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz.



Her zaman olduğu gibi ifade özgürlüğünü yaşatmak ve korumak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Deprem sonrası süreçte çirkin içeriklerin merkezi oldu

Fakat bunun en çarpıcı örneklerinden biri, 6 Şubat deprem felaketleri sırasında yaşandı.

Felaket anından itibaren sahada canla başla çalışan yetkililerin emeklerini görmezden gelen Ekşi Sözlük, dezenformasyona başladı.

Bir yandan bölgedeki çalışmaları görmezden gelen site, bir yandan da aldıkları yardımlar karşısında yetkililere teşekkür eden depremzedeleri hedef göstererek çirkin içerikler üretmeye devam etti.

Askerlerin yardımları çaldığından tutun da insanları isyana çağırmak, ölümleri istismar etmek gibi birçok dezenformatif içerikle süreci provoke etti.

Dini değerlere küfredildi

Yetkililerin harekete geçmesiyle mayıs ayında çirkin içerikler nedeniyle site erişime engellenmiş, site alan adını eksisözlük2023 olarak değiştirerek yayına devam etmişti.

Bir girişimle daha kapatılan site, bu kez eksisözlük1923 alan adıyla çirkin içeriklerine devam etmişti.

Depremden önce ise eşcinselliğin, ensest ilişkininin övüldüğü, içeriklerin yayınlandığı sitede Allah'a, peygamberlere, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin söylemler de geçmiş dönemde infiale neden oldu.